Tributi affidati ad Equitalia: il sindaco Wheeler cambia idea

PORTO TORRES - Passo indietro della maggioranza pentastellata sulll’affidamento delal riscossione dei tributi comunali. L’amministrazione comunale ha assegnato, infatti, l’attività di riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie, extratributarie e patrimoniali all’ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate - Riscossioni, ex Equitalia.



Tutto scritto nella proposta di delibera dell’assessore al Bilancio Domenico Vargiu passata all’esame dei Revisori dei Conti «dopo che il sindaco Sean Wheeler aveva urlato contro le amministrazioni precedenti per essere ricorsi ad Equitalia», accusa è del consigliere comunale Claudio Piras. La maggioranza 5 Stelle aveva criticato l’operato e l’etica di Equitalia già nel 2016 quando dichiarò di voler parlare con degli esperti per cercare delle soluzioni al problema delle riscossioni, rassicurando gli elettori che la riscossione del 2016 sarebbe stata l’ultima di Equitalia.



