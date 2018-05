Condividi | Mariangela Pala 15:13 La proposta è del consigliere comunale Davide Tellini che ricorda come «tale attività, negli anni precedenti, è stata compiuta attraverso la predisposizione, da parte della amministrazione comunale di “Cantieri di Lavoro”, con utilizzo di personale in stato di disoccupazione ed inclusi in un’apposita lista predisposta del Centro per l’Impiego di Sassari» Tellini: «Cantieri di lavoro stradali per i disoccupati»



PORTO TORRES - Un aumento considerevole dei disoccupati che giornalmente chiedono assistenza ai servizi sociali o si rivolgono ad associazioni di volontariato, e di fronte l’esigenza di mettere mano alle problematiche legate al degrado e all’incuria del manto stradale cittadino spesso causa di incidenti stradali e fonte di pericolo per i pedoni. «La soluzione potrebbe essere rappresentata dalla predisposizione di una piano di manutenzione della segnaletica per riportare le condizioni di sicurezza stradale ad un livello minimo di accettabilità».



La proposta è del consigliere comunale Davide Tellini che ricorda come «tale attività, negli anni precedenti, è stata compiuta attraverso la predisposizione, da parte della amministrazione comunale di “Cantieri di Lavoro”, con utilizzo di personale in stato di disoccupazione ed inclusi in un’apposita lista predisposta del Centro per l’Impiego di Sassari». Con una mozione il consigliere Tellini chiede al sindaco di dare una risposta immediata, seppur parziale e limitata, ai disoccupati della città, anche attraverso la istituzione di cantieri di manutenzione che possano dare un sostegno alle famiglie più indigenti.



La mozione impegna sindaco e giunta a dare immediato indirizzo agli uffici, «perché si attivino, con priorità, a predisporre un piano di manutenzione sulla segnaletica stradale orizzontale che preveda la sua esecuzione attraverso l’utilizzo di un cantiere comunale di lavoro, eventualmente gestito, se possibile, dalla società in house Multiservizi, utilizzando i fondi provenienti derivanti dagli incassi sulle sanzioni dal Codice della strada». Nel dispositivo si chiede di attivarsi con la massima urgenza «affinché sia dato mandato agli uffici comunali preposti, - specifica il consigliere Tellini - per la richiesta di predisposizione, da parte del Centro per l’impiego di Sassari - sezione distaccata di Porto Torres -, di una graduatoria di disoccupati, dalla quale attingere il personale che potrà essere impegnato per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in questione». Commenti PORTO TORRES - Un aumento considerevole dei disoccupati che giornalmente chiedono assistenza ai servizi sociali o si rivolgono ad associazioni di volontariato, e di fronte l’esigenza di mettere mano alle problematiche legate al degrado e all’incuria del manto stradale cittadino spesso causa di incidenti stradali e fonte di pericolo per i pedoni. «La soluzione potrebbe essere rappresentata dalla predisposizione di una piano di manutenzione della segnaletica per riportare le condizioni di sicurezza stradale ad un livello minimo di accettabilità».La proposta è del consigliere comunale Davide Tellini che ricorda come «tale attività, negli anni precedenti, è stata compiuta attraverso la predisposizione, da parte della amministrazione comunale di “Cantieri di Lavoro”, con utilizzo di personale in stato di disoccupazione ed inclusi in un’apposita lista predisposta del Centro per l’Impiego di Sassari». Con una mozione il consigliere Tellini chiede al sindaco di dare una risposta immediata, seppur parziale e limitata, ai disoccupati della città, anche attraverso la istituzione di cantieri di manutenzione che possano dare un sostegno alle famiglie più indigenti.La mozione impegna sindaco e giunta a dare immediato indirizzo agli uffici, «perché si attivino, con priorità, a predisporre un piano di manutenzione sulla segnaletica stradale orizzontale che preveda la sua esecuzione attraverso l’utilizzo di un cantiere comunale di lavoro, eventualmente gestito, se possibile, dalla società in house Multiservizi, utilizzando i fondi provenienti derivanti dagli incassi sulle sanzioni dal Codice della strada». Nel dispositivo si chiede di attivarsi con la massima urgenza «affinché sia dato mandato agli uffici comunali preposti, - specifica il consigliere Tellini - per la richiesta di predisposizione, da parte del Centro per l’impiego di Sassari - sezione distaccata di Porto Torres -, di una graduatoria di disoccupati, dalla quale attingere il personale che potrà essere impegnato per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in questione».