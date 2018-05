Condividi | A.S. 13:00 Nuovo violento attacco del consigliere comunale di Forza Italia Alghero, molto vicino all´ex sindaco Marco Tedde, all´indirizzo di ResPubblica e dell´Amministrazione: «sottratto alla collettività un immobile pubblico per affidarlo ad un’associazione per gli scopi più disparati» «ResPubblica, caserma sottratta alla collettività»



ALGHERO - L'accusa è sempre la stessa, come peraltro gli accusatori e gli accusati. A pochi giorni dalla pubblicazione del bando per il secondo anno del progetto sperimentale del Distretto della Creatività nell'ex Caserma di via Simon, aperto a tutte le associazioni culturali locali, arriva un nuovo violento attacco all'indirizzo di ResPubblica e dell'Amministrazione comunale firmato Forza Italia. Dopo le denunce alla Procura della Repubblica e gli innumerevoli interventi pubblici, il consigliere comunale Nunzio Camerada continua la battaglia e accusa tutti di aver «sottratto alla collettività un immobile pubblico per affidarlo ad un'associazione per gli scopi più disparati. La "Res Pubblica" che da "cosa pubblica" è diventata "cosa per pochi", il fallimento del Distretto della creatività dell'Amministrazione Bruno».