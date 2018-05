Condividi | Maria Ausilia Loddo 12:06 L'opinione di Maria Ausilia Loddo Maxi-risarcimento e mala amministrazione



I debiti fuori bilancio rappresentano una nuova grana per il Comune di Alghero, che deve fronteggiare un risarcimento milionario per l’occupazione abusiva di uno stabile. Vent'anni dopo i fatti, l'Ente si trova imbrigliato in maxi-spese risarcitorie che soffocano la macchina amministrativa. L'ultimo provvedimento giudiziario è rappresentato dalla recente sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con la quale il Comune di Alghero è stato condannato al pagamento della somma di euro 2.543.805,00, oltre interessi e rivalutazione, in favore della Società immobiliare Tholos, controllata dal Banco di Sardegna, per indennità di occupazione dello stabile conseguente al mancato rispetto degli accordi di cessione dell'immobile.



La sentenza della Corte d'Appello, che ha parzialmente riformato il giudizio di primo grado, evidenzia l’ennesimo caso di malfunzionamento della macchina amministrativa, riconducibile all’operato di precedenti Amministrazioni, i cui effetti negativi ricadono sull’intera collettività. Negli ultimi anni, il Comune di Alghero, oltre ad aver perso parte del suo patrimonio immobiliare in cause di usucapione, tra le quali si ricorda la vertenza di Maria Pia, ancora una volta si trova a dover affrontare ingenti esborsi per scelte politiche che hanno trascinato il Comune in cause legali, i cui esiti si stanno ripercuotendo in modo negativo sulle casse comunali. Nonostante l'attuale Amministrazione risenta dell’operato di quelle precedenti, deve comunque evidenziarsi il trend positivo avviato dall'attuale Assessorato al Demanio e patrimonio, rappresentato dall’assessore Gavino Tanchis, il quale ha intrapreso un'inversione di tendenza con la riduzione drastica delle spese per fitti passivi ed il reimpiego delle risorse nel miglioramento dei sevizi pubblici. Le somme prima impegnate per canoni di locazione di immobili nei quali erano ospitati uffici come lo Sviluppo economico, Polizia municipale ed il Settore finanziario sono stati trasferiti in immobili di proprietà comunale, segno tangibile della buona amministrazione nell'interesse della collettività.



Nell’ottica di miglioramento dei servizi al cittadino, questa Amministrazione ha istituito un ufficio legale per la gestione interna del contenzioso, che ha portato al contenimento delle spese per gli incarichi professionali. Al fine di evitare il ripetersi di situazioni pregiudizievoli, l’Amministrazione dovrebbe valutare la possibilità di potenziare l'ufficio legale con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e la chiusura di vertenze, spesso intraprese anni addietro, con auspicabile riduzione del contenzioso, delle spese legali e del pagamento degli interessi moratori che spesso si accompagnano alla soccombenza nelle cause. Tutte risorse che potrebbero essere meglio impiegate per scopi di pubblica utilità.



* vicesegretario del Partito dei sardi di Alghero Commenti