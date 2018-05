video Condividi | A.S. 8:45 Appuntamento all’ex Mercato ortofrutticolo di Alghero, che ospiterà dalle ore 18.30 la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici per ciascuna categoria e la proclamazione dell’autore che si aggiudicherà ASPA2018. Diretta social sulla pagina Facebook di Alguer.it Aspa, street foto da tutto il mondo

Alghero: oggi la premiazione



ALGHERO - La Riviera del corallo, nell’estremità nord occidentale della Sardegna, farà da suggestivo scenario al Festival internazionale della fotografia di strada e d’autore. In Sardegna, nell’unica città italiana di cultura, identità e lingua catalana, per tre giorni si incontreranno addetti ai lavori e appassionati di un’arte resa sempre più democratica dalla tecnologia. Dopo l'apertura di venerdì al Quarter, con i saluti dell'assessore alla Cultura Gabriella Esposito, e del presidente della Fondazione Alghero, Raffaele Sari, le proiezioni sulla Torre San Giovanni e il concerto firmato JazzAlguer, oggi (sabato) la giornata clou.



L’appuntamento principale sarà all’ex Mercato Ortofrutticolo, che ospiterà dalle ore 18.30 la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici per ciascuna categoria e la proclamazione dell’autore che si aggiudicherà ASPA2018. Negli spazi didattici di Santa Chiara ci sarà la prima delle due giornate dei workshop, photowalk e letture portfolio. David Gibson dedicherà il suo alla street photography, Massimo Mastrorillo parlerà del documentario durante “Divergent Visions: Il tempo abitato e lo spazio temporale”, mentre Gianluca Colla, si occuperà di fotografia di viaggio con “Racconti in viaggio: Il valore narrativo nella fotografia di viaggio”. Salvatore Matarazzo sarà la guida per un photowalk cui Alghero si presta benissimo, mentre Augusto Pieroni accompagnerà gli interessati nelle letture portfolio.



Sabato è anche il giorno dell'inaugurazione della mostra dedicata a tutte le opere vincitrici di ASPAwards, sempre all'ex mercato, che andrà avanti sino al 10 giugno grazie alla partnership con Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World Rally Championship, che anche quest'anno avrà base ad Alghero e si correrà nel Nord dell'isola. Dal 1° giugno l'esposizione sarà arricchita dagli scatti che negli anni passati Giuseppe De Palmas ha dedicato al più grande evento rallistico che si disputa in Italia.