Porto Torres: tutti di corsa a sostegno di Parada

PORTO TORRES - Ai nastri di partenza per la terza edizione della corsa più divertente e "poco seria" dell'anno. Dopo il successo degli scorsi anni, sabato alle 11 al Parco di San Gavino, Parada Porto Torres organizza “Corri con Parada”, una corsa clown, una passeggiata di 2,5 km cui partecipare indossando un abito divertente, un trucco o una mascheratura da clown ed in più il naso rosso e il pettorale forniti dagli organizzatori.



Animazione prima e durante la partenza con i ragazzi del Circo mobile ed i volontari clown dell'associazione Vip Sardegna Onlus. Sono previste quattro categorie di gara: “corri in due”, “corri col passeggino”, “corri che ti passa” e "corri per la classe".



Al termine, premiazione per categoria e per il clown più bello, il più brutto ed il più originale. Alla fine della gara è previsto un pranzo nel Parco San Gavino in compagnia dei ragazzi di Parada. Il pomeriggio sarà animato dall'associazione VIP Sardegna. I fondi raccolti serviranno per sostenere il progetto di Parada e per ospitare in città gli artisti di Bucarest che terranno laboratori e spettacoli per le scuole cittadine.