Condividi | Red 8:06 Si è concluso ieri mattina a Sassari il percorso di ascolto sul disegno di legge di Governo del territorio, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. «Si chiude la fase di ascolto finalizzata a migliorare il Ddl», dichiara l´assessore regionale degli Enti locali Governo del territorio: Erriu a Sassari



SASSARI - Si è concluso ieri mattina (venerdì), a Sassari, il percorso di ascolto sul disegno di legge di Governo del territorio, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. L'ultimo incontro pubblico, che si è tenuto alla Camera di commercio, è stato seguito da circa duecento persone. I lavori sono stati inseriti all'interno del Road show “Il potenziale delle Città medie per lo sviluppo dell'Italia”, organizzato dal Comune di Sassari.



«La Regione - ha ricordato l'assessore regionale dell'Urbanistica Cristiano Erriu - ha deciso di uscire dal Palazzo per incontrare non solo i portatori di interessi, ma anche i cittadini che desiderano avere maggiori informazioni su questa materia, per recepire suggerimenti e proposte sul Ddl che la Giunta ha approvato un anno fa e che attualmente è in discussione in Consiglio regionale. I cinque incontri nei territori dell'Isola ci hanno permesso di raccogliere indicazioni migliorative che sono disponibili sulla piattaforma Sardegna Partecipa e che saranno consegnate alla Commissione consiliare competente. Partecipare a questo Road show - ha aggiunto Erriu - è una grande opportunità per coniugare un tema che ormai supera i confini comunali per abbracciare una più ampia dimensione territoriale. La denominazione stessa del Ddl fa capire che ormai non parliamo soltanto della disciplina urbanistica, bensì di governo del territorio, che è qualcosa di più complesso».



L'esponente della Giunta Pigliaru ha quindi rimarcato che «il Comune di Sassari è uno dei pochi in Sardegna dotati di Puc adeguato al Ppr. Purtroppo, la stragrande maggioranza degli Enti locali lamenta le difficoltà e i tempi esageratamente lunghi per arrivare all'approvazione dello strumento urbanistico. Occorre dunque semplificare l'iter, e questo argomento sarà al centro di prossime iniziative da parte della Regione». Il dibattito ha visto tra i partecipanti il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, numerosi consiglieri regionali (tra cui il presidente della Commissione consiliare competente Antonio Solinas), i sindaci del territorio, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste ed imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e degli Ordini professionali.



