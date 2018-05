Condividi | Red 22:23 L´allenatore-giocatore dell´Alghero calcio a 5 femminile parteciperà nel week-end alla nota gara estrema che parte da Firenze ed arriva a Faenza, dedicata alla popolare figura della storia e del folclore romagnolo Rossella Soriga alla 100km del Passatore



ALGHERO - Rossella Soriga alla 100km del Passatore. L'allenatore-giocatore dell'Alghero calcio a 5 femminile parteciperà nel week-end alla nota gara podistica di ultramaratona, giunta alla 46esima edizione, che si disputa l'ultima domenica di maggio, parte da Firenze ed arriva a Faenza, dedicata alla popolare figura della storia e del folclore romagnolo.



Originariamente, la corsa seguiva per intero il tracciato della Strada statale 302 Brisighellese Ravennate, con partenza da Piazza della Signori,a a Firenze, ed arrivo in Piazza del Popolo, a Faenza, attraversando i Comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella. Snodandosi attraverso l'Appennino tosco-romagnolo, il percorso è caratterizzato da notevoli dislivelli e raggiunge il punto più alto al passo della Colla di Casaglia a 913metri.



Oggi, per ragioni legate essenzialmente al traffico automobilistico, la prima parte del tracciato è stata cambiata. Da Firenze, anziché imboccare direttamente la Via Faentina e proseguire lungo la valle del Mugnone, sulla Sr302, il percorso esce dalla città in direzione di Fiesole, attraversa la cittadina e prosegue sulla Via dei Bosconi, che si riallaccia alla Sr302 in prossimità del passo della Vetta le Croci. Sino a questo punto il percorso è chiuso al traffico automobilistico. Dopo di che, la gara prosegue sul tracciato storico ed è permesso il transito ai veicoli.



