Condividi | Red 19:14 Ieri, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Nuoro hanno arrestato un 52enne nuorese per detenzione illecita di armi clandestine Armi clandestine in casa: arrestato 52enne



NUORO – Ieri (giovedì), i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Nuoro hanno arrestato un 52enne nuorese per detenzione illecita di armi clandestine. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell’uomo, sono entrati nella sua abitazione, trovando nella sua camera da letto una pistola semiautomatica calibro7,65 con matricola abrasa, pienamente efficiente, munita di caricatore con sei munizioni.



In casa, i poliziotti hanno trovato anche quarantanove munizioni calibro7,65, sei cartucce calibro9x19 e tre cartucce calibro12 a pallettoni. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato nella Casa circondariale di Badu e Carros in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.



Questa mattina, è giunta la convalida dell’arresto ed è stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è stato condannato a tre anni di detenzione ed a pagare 2mila euro di multa. Commenti NUORO – Ieri (giovedì), i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Nuoro hanno arrestato un 52enne nuorese per detenzione illecita di armi clandestine. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell’uomo, sono entrati nella sua abitazione, trovando nella sua camera da letto una pistola semiautomatica calibro7,65 con matricola abrasa, pienamente efficiente, munita di caricatore con sei munizioni.In casa, i poliziotti hanno trovato anche quarantanove munizioni calibro7,65, sei cartucce calibro9x19 e tre cartucce calibro12 a pallettoni. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato nella Casa circondariale di Badu e Carros in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.Questa mattina, è giunta la convalida dell’arresto ed è stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è stato condannato a tre anni di detenzione ed a pagare 2mila euro di multa.