Condividi | Red 18:34 Domani mattina, l´Auditorium della Scuola media Maria Carta, in Via Malta, ospiterà l´incontro musicale-vocale del progetto dell’Istituto comprensivo n.2, con il coordinamento de l’Agrupació de voluntariat cantors músics de l’Alguer, a cura del direttore artistico Giancarlo Sanna. Prevista la partecipazione dell´Associazione volontari Pensiero Felice Canto, mi animo e comunico: incontro ad Alghero



ALGHERO – Domani, sabato 26 maggio, alle 10, l'Auditorium della Scuola media Maria Carta, in Via Malta, ad Alghero, ospiterà un incontro musicale-vocale “Canto, mi animo e comunico”, nell'arco del progetto del’Istituto comprensivo n.2, curato da Daniela Marras, Luigina Cano e Patrizia Cocco. In questo modo, si promuove la cultura d’inclusione e di accoglienza.



Si punta a far vivere agli studenti dela classe prima G momenti di condivisione con persone disabili, meno fortunate nella vita, dell’Associazione volontari Pensiero Felice. In questo modo, si crea un ambiente dove gli studenti possano sentirsi fratelli per far crescere e valorizzare la potenzialità di ognuno, nel rispetto della persona nella sua unicità, per dar valore a rapporti con persone diverse per età, grado d’istruzione e difficoltà personale.



Il coordinamento della giornata è curato dall’Agrupació de voluntariat cantors músics de l’Alguer, guidati dal direttore artistico Giancarlo Sanna. L'ingresso all'incontro musicale è gratuito. Commenti ALGHERO – Domani, sabato 26 maggio, alle 10, l'Auditorium della Scuola media Maria Carta, in Via Malta, ad Alghero, ospiterà un incontro musicale-vocale “Canto, mi animo e comunico”, nell'arco del progetto del’Istituto comprensivo n.2, curato da Daniela Marras, Luigina Cano e Patrizia Cocco. In questo modo, si promuove la cultura d’inclusione e di accoglienza.Si punta a far vivere agli studenti dela classe prima G momenti di condivisione con persone disabili, meno fortunate nella vita, dell’Associazione volontari Pensiero Felice. In questo modo, si crea un ambiente dove gli studenti possano sentirsi fratelli per far crescere e valorizzare la potenzialità di ognuno, nel rispetto della persona nella sua unicità, per dar valore a rapporti con persone diverse per età, grado d’istruzione e difficoltà personale.Il coordinamento della giornata è curato dall’Agrupació de voluntariat cantors músics de l’Alguer, guidati dal direttore artistico Giancarlo Sanna. L'ingresso all'incontro musicale è gratuito.