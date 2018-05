Condividi | Red 21:16 In programma domani pomeriggio il Final tour delle installazioni della nona edizione del Workshop operativo internazionale “LandWorks Sardinia 2018” LandWorks: sabato il Final tour a Sassari



SASSARI - L’associazione culturale LandWorks ha annunciato che il progetto “LandWorks plus_In-segnare il paesaggio” è stato selezionato tra i quindici finalisti del bando 2018 “Culturability–rigenerare spazi da condividere”, scelto fra i 341 progetti candidati da tutta Italia alla call, promossa dalla Fondazione Unipolis, per sostenere iniziative culturali e creative innovative ad alto impatto sociale che rigenerano e riattivano spazi. In questi giorni, è in corso all’Argentiera la nona edizione del Workshop operativo internazionale “LandWorks Sardinia 2018”, ricadente nelle attività principali del progetto “Lw+”, e domani, sabato 26 maggio, alle 17, si terrà il Final tour delle installazioni, l’evento di chiusura.



L’evento ospita studenti provenienti da tutto il mondo, per questa edizione in particolare da Cina, Colombia, Germania, Norvegia, Stati Uniti, Spagna e Svizzera. Questi, insieme agli studenti del Dadu, ai partecipanti del programma di alternanza scuola lavoro dell’Istituto di Istruzione Superiore Roth di Alghero ed ai ragazzi dei centri di accoglienza di Sassari e Palmadula, divisi in quattro differenti gruppi, sotto la guida di professionisti di fama internazionale, presenteranno le opere temporanee e permanenti realizzate durante il workshop per contribuire al recupero, al rinnovamento e alla ripresa economica del territorio della borgata mineraria. E' prevista la partecipazione di Luis Callejas (Harvard+Aho Oslo, Medellin+Oslo), Joseph Claghorn (Harvard+Uni Hannover), Isabella Inti (Politecnico Milano+temporiuso.net), Sergio Sanna (Ground action, Palermo), Heike Schaefer (Uni Hannover) e Roberto Zancan (Ground action+Uni Givevra, Venezia+Ginevra).



Nell'occasione, sarà possibile visitare la struttura di Pozzo Podestà e la mostra "Sottosopra-Riscoprire l'Argentiera", organizzata dai partner facenti parte del progetto LandWorks plus. La mostra presenta, attraverso diverse sezioni, riflessioni sull'identità del luogo, sulle criticità e potenzialità, analizzate e proposte attraverso progetti elaborati negli ultimi anni. L'obiettivo della ricerca è quello di trovare modalità per uno sviluppo sostenibile, di elevato livello culturale dell'ex borgo minerario, da un punto di vista architettonico e paesaggistico. La prima sezione della mostra è dedicata alle installazioni artistico-paesaggistiche realizzate durante le edizioni LandWorks Sardinia 2015 e 2017; una seconda sezione raccoglie elaborati, foto, disegni e plastici che restituiscono una lettura del territorio, analizzato e trasformato in occasioni di progetto; l'ultima è riservata a progetti paesaggistici internazionali su siti abbandonati e sulla riqualificazione dello spazio pubblico, presi come riferimenti virtuosi.