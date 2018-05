Condividi | Red 20:02 Domani pomeriggio, nella Sala Angioi della Provincia di Sassari, in Piazza d´Italia, in programma l´incontro “Un volontario inedito: volontari per volontari” Sardegna solidale compie vent´anni



SASSARI - Sardegna solidale compie vent’anni ed inizia da Sassari una lunga serie di incontri, che in tutti i territori dell’Isola celebreranno l’anniversario, con l’obiettivo non solo di ricordare il lungo cammino fatto dal 1998 ad oggi dalle associazioni di volontariato, ma anche di prefigurare il percorso che verrà, anche alla luce della riforma del Terzo settore, che cambia radicalmente la natura dei Centri di servizio per il volontariato. Appuntamento domani, sabato 26 maggio, alle 16, nella Sala Angioi della Provincia di Sassari, in Piazza d’Italia, per un incontro ricco di interventi e di testimonianze e dal tema “Un volontariato inedito: volontari per volontari”.



All’iniziativa, alla quale porteranno il loro saluto anche il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l’arcivescovo Gianfranco Saba, interverranno don Angelo Pittau (presidente del comitato promotore di Sardegna solidale), il presidente del Centro Giampiero Farru ed il presidente del CoGe Sardegna Bruno Loviselli. Nel corso della serata, non mancheranno gli interventi dei protagonisti del volontariato nel territorio, come padre Salvatore Morittu (associazione Mondo X Sardegna), Sergio Melis (Alghero), Salvatore Battelli (Bono), Lucia Poddighe (Ittiri), don Andrea Domanski (La Maddalena), Vincenzo Carta (Olbia), Giovanna Pani (Ozieri), Bruno Uldank (Palmadula), Giovanni Demarcus (Perfugas), Luciano Pere (Porto Torres), Franco Dedola e Luciano Pinna (Sassari) e Maria Luisa Sari (Tempio Pausania). La manifestazione sarà animata da Sbandieratori e musici della Città dei Candelieri e dalla banda musicale Città di Sassari.



Sardegna solidale è un centro di servizio per il volontariato, che dal 1998 sostiene le attività delle 1700 associazioni isolane, promuovendo e comunicando nel territorio la cultura della solidarietà, e sviluppando, attraverso specifici percorsi di formazione, le competenze dei 35mila volontari, che operano attualmente nell'Isola. Tra le caratteristiche del Csv Sardegna solidale c'è quella di avere diffuso i suoi servizi nel territorio attraverso una rete di quaranta Sa.Sol.Point, centri nei quali le associazioni ed i volontari trovano un pronto riferimento per le loro attività. La condivisione dal basso, da sempre un punto caratterizzante del Centro, trova dunque nei Sa.Sol.Point un immediato strumento di attuazione di quello slogan-programma “volontari per volontari”, che nel 1998 segnò la nascita di Sardegna soldale.



