Questa sera, i locali di ResPublica, Distretto della creatività, ospiterà la presentazione del libro di Valerio Monteventi, presentato da Adelaide Vignola, con le letture di Roberto Bilardi. L´incontro rientra nella Primavera antifascista Tosti e giusti ad Alghero



ALGHERO – Questa sera (venerdì), alle 21, nei locali di ResPublica, Distretto della creatività, ad Alghero, continua la Primavera antifascista. In programma la presentazione del libro “Tosti e giusti”. La serata, alla presenza dell'autore Valerio Monteventi, sarà presentata Adelaide Vignola, con le letture di Roberto Bilardi. Dalle 19, aperitivo con cena sociale ad offerta libera e consapevole.



Il libro racconta le gesta di Tempesta e Terremoto, i ragazzi terribili della squadra “Temporale” della settima Gap; lo sciopero del primo marzo 1944 alla Ducati ed il contributo fondamentale delle operaie staffette partigiane; le battaglie di Porta Lame, della Bolognina e dell'Università; la notte del 21 aprile 1945; il ruolo determinante della stampa clandestina e l'importanza di avere un'infermeria partigiana. «Sono storie che vedono come protagonisti ragazze e ragazzi che, durante la guerra di liberazione, fecero una scelta di campo e decisero di combattere il fascismo, senza mai cedere alle sue prepotenze. Si trovarono ad essere, per necessità, “tosti” e “giusti”, lottatori per la giustizia sociale e per la libertà. Non avevano preparazione politica ed avevano pure studiato poco, ma l'impulso di libertà che li pervadeva li rese allergici, fin da subito, alla dittatura mussoliniana ed agli invasori nazisti. Andarono in montagna o scelsero la strada della clandestinità in città, il loro antifascismo fu una cosa semplice e schietta. Con le loro gesta dimostrarono che nella vita si può e si deve osare, anche quando tutto sembra perduto».



