All´attività commerciale di Via La Marmora, i militari del Comando Carabinieri per la tutela della salute-Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Sassari hanno posto i sigilli nella mattinata di mercoledì. Una mattinata movimentata, visto che prima si è notato l´arrivo della Guardia di finanza e, successivamente, anche dei Carabinieri Parrucchiere cinese non in regola: sigilli ad Alghero



ALGHERO - “Attività commerciale sottoposta a sequestro amministrativo cautelare”. Questa la scritta che campeggia sulla serranda chiusa di un salone da parrucchiere di Via La Marmora.



All'attività commerciale, gestita da cittadini cinesi, i militari del Comando Carabinieri per la tutela della salute-Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Sassari hanno posto i sigilli nella mattinata di mercoledì. Una mattinata movimentata, visto che prima si è notato l'arrivo della Guardia di finanza e, successivamente, anche dei Carabinieri.



Alla base della doppia operazione, pare ci siano diverse irregolarità, che avevano già portato a precedenti sanzioni. Si parla di denunce per mancanze nella documentazione obbligatoria per l'attività.