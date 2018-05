Condividi | M.P. 13:57 Lo dichiara il sindaco Sean Wheeler dopo aver appreso della presunta convocazione da parte di Egas di una riunione prevista per il prossimo 31 maggio «Abbanoa finge di gestire l´isola dell'Asinara»



PORTO TORRES – «Egas a oggi non ha ancora convocato una riunione per discutere dell'idrico all'Asinara e l'annuncio del presidente Renzo Ponti mi ha sorpreso. Nei giorni scorsi non è arrivata infatti nessuna comunicazione, né formale, né informale; ho fatto verificato se fosse arrivato qualcosa stamattina e la ricerca non ha prodotto nessun risultato».



Lo dichiara il sindaco Sean Wheeler dopo aver appreso della presunta convocazione da parte di Egas di una riunione prevista per il prossimo 31 maggio. «Apprendo questa notizia e mi fa piacere. Finalmente anche Egas si accorge che l'Asinara esiste e si fa promotore di una riunione per mettere tutti intorno a un tavolo, ma avrei voluto ricevere anche un invito formale. Aspetto quindi di vedere il documento e di conoscere dove e quando si svolgerà l'incontro».



«Inoltre – conclude il sindaco – vorrei che Abbanoa facesse luce sulla notizia riportata dalla stampa. Secondo quanto riportato, Abbanoa “dal 2017 intasca in bolletta 400 mila euro all'anno come se avesse preso in carico impianti e reti dell'Asinara”. Si tratterebbe di un fatto che i sardi e i cittadini di Porto Torres non possono accettare». Commenti PORTO TORRES – «Egas a oggi non ha ancora convocato una riunione per discutere dell'idrico all'Asinara e l'annuncio del presidente Renzo Ponti mi ha sorpreso. Nei giorni scorsi non è arrivata infatti nessuna comunicazione, né formale, né informale; ho fatto verificato se fosse arrivato qualcosa stamattina e la ricerca non ha prodotto nessun risultato».Lo dichiara il sindaco Sean Wheeler dopo aver appreso della presunta convocazione da parte di Egas di una riunione prevista per il prossimo 31 maggio. «Apprendo questa notizia e mi fa piacere. Finalmente anche Egas si accorge che l'Asinara esiste e si fa promotore di una riunione per mettere tutti intorno a un tavolo, ma avrei voluto ricevere anche un invito formale. Aspetto quindi di vedere il documento e di conoscere dove e quando si svolgerà l'incontro».«Inoltre – conclude il sindaco – vorrei che Abbanoa facesse luce sulla notizia riportata dalla stampa. Secondo quanto riportato, Abbanoa “dal 2017 intasca in bolletta 400 mila euro all'anno come se avesse preso in carico impianti e reti dell'Asinara”. Si tratterebbe di un fatto che i sardi e i cittadini di Porto Torres non possono accettare».