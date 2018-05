Condividi | Red 14:49 «La Sanità non ha e non deve avere bandiere e colori politici. In questo siamo totalmente d’accordo col sindaco Mario Bruno e pure con alcune forze di Opposizioni più responsabili», dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Mimmo Pirisi «Sanità algherese, uniti per difenderla»



Nella foto: Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO - «La Sanità non ha e non deve avere bandiere e colori politici. In questo siamo totalmente d’accordo col sindaco Mario Bruno [LEGGI] e pure con alcune forze di Opposizioni più responsabili che, senza usare esagerati toni allarmistici e accusare ad ogni piè sospinto il Partito Democratico, che evidenziano la necessità di ritrovare unità almeno per la difesa di colonne sociali fondamentali com’è la Sanità e non solo. Per quanto riguarda la nostra parte e le nostre responsabilità, non saremo certo noi del Pd algherese a nascondere errori e mancanze di questi anni».Inizia così l'intervento del capogruppo del Pd in Consiglio comunale Mimmo Pirisi, all'indomani della manifestazione organizzata dalla Lega all'Ospedale Marino [LEGGI] e degli interventi del consigliere comunale di Forza Italia Michele Pais [LEGGI] e dell'Ats Sardegna [LEGGI] . “Perciò, proprio sulla Sanità e nel caso specifico degli ospedali Marino e Civile – riparte Pirisi - ribadiamo con forza il pensiero diffuso e bipatisan, rappresentato bene dal sindaco che, fino a che non sarà realizzato un nuovo ospedale o almeno una importante riqualificazione e ampliamento del Civile, non ci dovrà essere alcun ridimensionamento e depotenziamento del Marino”.“Per questo, chiediamo ai nostri consiglieri regionali di portare avanti le istanze di Alghero e dunque anche di Sassari, al fine di fare immediata chiarezza sulle intenzioni dell’Ats e del suo direttore Moirano. Per essere ancora più chiari, non permetteremo alcun taglio dei servizi sanitari e anzi chiediamo un implementazione degli stessi e dunque anche del personale”, conclude il capogruppo Pd. Mercoledì 30 maggio, la Sanità sarà al centro della seduta del Consiglio comunale aperto richiesto e convocato da Matteo Tedde su sollecitazione dei Gruppi consiliari di Maggioranza e Opposizione.Nella foto: Mimmo Pirisi