Condividi | Red 9:41 Nuovo doppio appuntamento organizzato dall´Università delle tre Età di Alghero. Martedì, spazio agli ambienti sommersi con Roberto Barbieri. Giovedì, Carlo Sechi parlerà della classe politica sarda Ute Alghero: incontro con Barbieri e Sechi



ALGHERO – Anche per la prossima settimana, l'Università delle tre Età di Alghero organizza due conferenze, che verranno ospitate nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Si parte martedì 29 maggio, quando Roberto Barbieri, biologo, naturalista, documentarista ed istruttore subacqueo illustrerà gli “Ambienti sommersi del mare algherese”.



Giovedì 31, invece, sarà Carlo Sechi, docente, ex sindaco di Alghero ed ex consigliere regionale, a parlare de “Il ruolo della classe politica sarda dagli anni della rinascita ad oggi”. Entrambi i seminari inizieranno alle 17.



Nella foto: Carlo Sechi Commenti ALGHERO – Anche per la prossima settimana, l'Università delle tre Età di Alghero organizza due conferenze, che verranno ospitate nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Si parte martedì 29 maggio, quando Roberto Barbieri, biologo, naturalista, documentarista ed istruttore subacqueo illustrerà gli “Ambienti sommersi del mare algherese”.Giovedì 31, invece, sarà Carlo Sechi, docente, ex sindaco di Alghero ed ex consigliere regionale, a parlare de “Il ruolo della classe politica sarda dagli anni della rinascita ad oggi”. Entrambi i seminari inizieranno alle 17.Nella foto: Carlo Sechi