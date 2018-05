Condividi | Red 13:34 Stefano Giaccone con Marco Lais in Concerto e Nicola Virdis in “La mia vita è uno spettacolo (comico)”, saranno i protagonisti del fine settimana nella struttura ideata ad Alghero da Ignazio Chessa Doppio appuntamento nel week-end de Lo Teatrì



ALGHERO - Continuano i felici appuntamenti musicali a Lo Teatrí di Ignazio Chessa. Domani, sabato 26 maggio, alle 21, faranno tappa nel nuovo spazio teatrale di Via Manzoni 85, ad Alghero, due chitarristi italiani di notevole esperienza e note qualità musicali, Stefano Giaccone e Marco Lais, che con le loro canzoni e storie d'autore stanno girovagando in questo periodo per la Sardegna ed i suoi fantastici spazi sonori.



Cosa succede nella vita di un ragazzo che decide di fare l'artista? Ce lo racconterà l'attore, comico e giocoliere Nicola Virdis nel suo divertente monologo “La mia vita è uno spettacolo (comico)”, che porterà in scena domenica 27, alle 19.30, a Lo Teatrí di Ignazio Chessa.



Il pubblico assisterà ad una commedia profondamente umana e sinceramente comica, vissuta attraverso gli occhi di un ragazzo "smilzo", che racconta l'emigrazione di un giovane e la sua filosofia che contagia: sorride alla vita per far sorridere. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere a Claudia Soggiu per la segreteria organizzativa, attraverso la pagina Facebook de Lo Teatrí o telefonando al numero 349/8024059.