Domani sera, il Santuario della Madonna di Valverde ospiterà un esclusivo concerto di canto corale, sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, a rinnovo dell´apuntamento per il Mese mariano Il Coro polifonico algherese a Valverde



ALGHERO - Domani, sabato 26 maggio, alle 19.30, nel Santuario della Madonna di Valverde, sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, a rinnovo dell’appuntamento per il Mese mariano, il Coro polifonico algherese organizza un esclusivo concerto di canto corale con un ricco itinerario musicale, che spazia dalla tradizione algherese e sarda, al repertorio contemporaneo. Quest’anno, il concerto sarà dedicato a don Antonio Nughes, recentemente scomparso, che tanto si è adoperato per rivitalizzare e dare nuovo lustro al Santuario più caro agli algheresi.



La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, con ingresso è libero. Le attività del coro sono svolte in accordo con l'utilizzo dell'App Nettuno, attraverso la quale è possibile acquisire tutte le informazioni utili sulla manifestazione.