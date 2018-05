Condividi | Red 13:08 Progetti adattamenti climatici: lunedì mattina, nella Sala conferenze de Lo Quarter, è prevista la convocazione del Partenariato urbano per l´adattamento Ad Alghero il progetto Adapt



ALGHERO - Lunedì 28 maggio, alle 10, nella Sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, è prevista la convocazione del Partenariato urbano per l’adattamento. In programma la presentazione del progetto di riuso delle acque piovane nella piscina comunale. L'evento rientra nell’ambito delle attività previste dal progetto Adapt, “Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero” di cui il Comune di Alghero è beneficiario all'interno del Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020-Asse 2–Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi. L’obiettivo del progetto Adapt è rafforzare la capacità dei sistemi urbani di prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, con riferimento alle alluvioni urbane da acque meteoriche. Il progetto prevede di realizzare azioni per migliorare conoscenze e competenze di attori istituzionali e della società civile, definire strategie e piani di adattamento ai cambiamenti climatici, realizzando nel contempo azioni pilota per la riduzione dei rischi e dei danni causati dalle alluvioni urbane.



L’evento sarà anche l’occasione per coinvolgere i portatori di interesse territoriali nei Partenariati urbani per l’adattamento, quale strumento di governance locale che potrà svolgere un ruolo attivo nella fase di coprogettazione del “Piano di adattamento locale” e del “Piano di adattamento congiunto” a livello transfrontaliero. Infatti, il Pua attiva un percorso di condivisione partecipata bottom-up, che consente ai soggetti interessati a vario titolo di portare il proprio contributo nella redazione di un piano di adattamento al cambiamento climatico per individuare le vulnerabilità dei singoli territori e definire azioni corrispondenti per aumentare la resilienza dei territori. Il Comune di Alghero illustrerà le iniziative già avviate nel territorio, attraverso la definizione e l’attuazione del Piano di azione locale sull’adattamento climatico e la realizzazione dell’azione pilota nell'ambito del progetto Adapt. L’azione pilota consiste nella realizzazione di un sistema con impianti e condotte di adduzione per la raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture e dal piazzale della nuova piscina comunale con accumulo in vasca interrata, dotata di sistema di disoleatura, sedimentazione e pompaggio per il riutilizzo delle acque trattate per irrigazione ed usi igienico-sanitari. Il risultato atteso è che l'intervento aumenti la resilienza dell'area ai rischi derivanti dal cambiamento climatico, con vantaggi per la popolazione residente in termini di sicurezza e capacità di conservare la risorsa idrica per i periodi più caldi.



Il programma della mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Alghero Mario Bruno, cui seguiranno gli interventi di Giovanna Faedda e Massimo Canu del Comune di Alghero, per la presentazione delle politiche ambientali di adattamento ai mutamenti climatici e dello stato dell'arte del progetto Adapt e dell'azione pilota in corso a livello comunale; Valentina Mereu (Cmcc), che illustrerà il lavoro sull'analisi territoriale del Comune di Alghero; Alessandra Casu (Dadu di Alghero), che illustrerà le problematiche di Alghero ed in particolare del quartiere della Pietraia. Al termine delle relazioni tecniche, spazio al confronto ed ai diversi portatori d’interesse locali, che saranno chiamati a partecipare al dibattito ed al Pua. Il partenariato del progetto è costituito dall'Associazione nazionale Comuni italiani Toscana (capofila), dai Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Alghero, Sassari, Oristano, La Spezia, Savona e Vado Ligure, Cispel, Communauté d'agglomération de Bastia, Mairie d'Ajaccio, Département du Var e Fondazione Centro internazionale in monitoraggio ambientale (partners). La durata del progetto è di trentasei mesi, con conclusione prevista nel febbraio 2020, e l’importo complessivo ammonta ad 3.796.730,05euro, dei quali 254.474,70 destinati al Comune di Alghero.



