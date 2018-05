Condividi | S.O. 9:26 La Regione scorre la graduatoria e finanzia, tra gli altri, il Comune di Alghero che aveva partecipato all´avviso 2017 per interventi di ampliamento, riqualificazione e messa in sicurezza dei cimiteri Cimitero di Alghero, fondi dalla Regione



ALGHERO - La Giunta regionale, riunita nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto con il presidente Francesco Pigliaru, ha approvato, su proposta della Presidenza, la pianificazione operativa della Centrale regionale di Committenza per gli anni 2018-2019, che consiste nella previsione delle procedure di gara da espletare nelle singole annualità.



La positiva funzione della Centrale di Committenza, istituita nel maggio 2017, è stata riconfermata dal primo documento di pianificazione in materia di appalti esteso al Sistema regione.



Un milione di euro è stato poi stanziato per interventi di ampliamento, riqualificazione e messa in sicurezza dei cimiteri in nove comuni sardi. La somma consente lo scorrimento della graduatoria degli enti che hanno partecipato all'avviso 2017 ed è destinata ai Comuni di Alghero, Laconi, Mogoro, Putifigari, Girasole, Bonorva, Samassi, Bessude e Ozieri.