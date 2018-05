Condividi | Red 11:16 Ieri pomeriggio, il sindaco di Sassari Nicola Sanna, presidente della Consulta Anci Città medie, ha aperto il road show di Anci, organizzato in collaborazione con Gse, per conoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’eccellenza dei territori che fanno capo alle città medie Città medie: prima giornata del road show Anci



SASSARI - «Sassari ospita la seconda tappa di un'iniziativa che pone l'accento sulle città-territorio, nodi strategici nella crescita dell'Italia. Comune capofila della rete metropolitana del Nord-ovest, punto di riferimento di un'area vasta che comprende otto Comuni, la nostra città è lieta di coinvolgere gli attori del territorio in un confronto sulle eccellenze, sulle politiche urbane, sugli strumenti di pianificazione e sulle opportunità finanziare di sviluppo sostenibile». Così, il sindaco di Sassari Nicola Sanna, presidente della Consulta Anci Città medie, ha aperto ieri pomeriggio (giovedì) il road show di Anci, organizzato in collaborazione con Gestore servizi energetici, per conoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’eccellenza dei territori che fanno capo alle città medie.



«Città che, con i loro 40milioni di cittadine e cittadini, sono l'Italia - sottolinea il sindaco di Chieti e vicepresidente Anci Umberto di Primio - Il rilancio del Paese parte dai territori, che devono puntare a una progettualità di area vasta, una progettualità di sistema». «La definizione di Città medie non rende giustizia ai tanti centri italiani che sono al centro di aree vaste - ha continuato Sanna - vere e proprie città cerniera, punti di riferimento per i territori, in ambito sanitario, economico, produttivo, culturale. Sassari è un comune a misura d’uomo, che ha fatto della sostenibilità la sua principale vocazione». Nella prima giornata del road show Anci, gli interventi istituzionali e quelli del mondo imprenditoriale e di categoria si sono focalizzati sui progetti di eccellenza per Sassari e l'Area vasta, con particolare attenzione alla sostenibilità.



La Giunta comunale ha spaziato dagli interventi integrati di rigenerazione urbana alla mobilità sostenibile, con il sistema intercomunale di parcheggi di scambio e l'efficienza energetica dei mezzi di trasporto, dalle azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale alla programmazione territoriale per la rete metropolitana alle possibilità di nuovi insediamenti turistico-alberghieri. Si sono confrontati sulle potenzialità del territorio i rappresentanti locali del mondo imprenditoriale e di categoria. Il confronto continua oggi, ed è previsto un confronto sul disegno di legge della Regione autonoma della Sardegna in materia di disciplina di governo del territorio, un tavolo tecnico di Gse sull'efficienza energetica della Pubblica amministrazione ed una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti di alcune città italiane, da Parma ad Arezzo, da Campobasso a Nuoro, in un'ottica di confronto e scambio di esperienze e progetti. Obiettivo della due giorni è discutere ed approfondire tematiche comuni, a partire dall'ambito locale, per costruire strategie unitarie che vedano le Città medie capofila del coordinamento territoriale, protagoniste della riorganizzazione delle aree vaste e dello sviluppo del sistema urbano nazionale.



