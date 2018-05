Condividi | M.P. 18:13 sabato 26 maggio 2018, alle 17 al museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano e Area archeologica, via Ponte Romano, 99, a Porto Torres, organizza una visita guidata, accompagnata da letture di testi antichi e moderni, dal titolo “Leggere per volare… nel passato” Con i libri per scoprire Turris Libisonis



PORTO TORRES - La lettura per scoprire il mondo del passato. Il Polo museale della Sardegna, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, turismo, cultura, spettacolo e sport del Comune di Porto Torres, la biblioteca comunale di Porto Torres e la società cooperativa Comes, nell’ambito del “Maggio dei Libri”, iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la lettura del MiBact, che prende spunto sia dal claim di quest’anno “Vo(g)liamo leggere”, sia dal tema legato all’anno del Patrimonio culturale, sabato 26 maggio 2018, alle 17 al museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano e Area archeologica, via Ponte Romano, 99, a Porto Torres, organizza una visita guidata, accompagnata da letture di testi antichi e moderni, dal titolo “Leggere per volare… nel passato”.



Letture itineranti alla scoperta dell’antica Turris Libisonis. Attraverso due percorsi dedicati agli adulti e ai bambini, dai 6 ai 9 anni, sarà un’occasione originale e unica per avvicinare il pubblico alla storia della colonia di Turris Libisonis e dei suoi abitanti partendo dalla lettura di testi antichi e moderni. Commenti PORTO TORRES - La lettura per scoprire il mondo del passato. Il Polo museale della Sardegna, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, turismo, cultura, spettacolo e sport del Comune di Porto Torres, la biblioteca comunale di Porto Torres e la società cooperativa Comes, nell’ambito del “Maggio dei Libri”, iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la lettura del MiBact, che prende spunto sia dal claim di quest’anno “Vo(g)liamo leggere”, sia dal tema legato all’anno del Patrimonio culturale, sabato 26 maggio 2018, alle 17 al museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano e Area archeologica, via Ponte Romano, 99, a Porto Torres, organizza una visita guidata, accompagnata da letture di testi antichi e moderni, dal titolo “Leggere per volare… nel passato”.Letture itineranti alla scoperta dell’antica Turris Libisonis. Attraverso due percorsi dedicati agli adulti e ai bambini, dai 6 ai 9 anni, sarà un’occasione originale e unica per avvicinare il pubblico alla storia della colonia di Turris Libisonis e dei suoi abitanti partendo dalla lettura di testi antichi e moderni.