Porto Torres dice addio alle isole ecologiche

PORTO TORRES - Si svolgerà martedì 29 maggio alle 14.30 la riunione promossa dall'amministrazione comunale per definire la nuova modalità del ritiro dei rifiuti delle attività commerciali insediate all'interno del centro storico. L'appuntamento è fissato alle 14.30 in sala consiglio.



In previsione dell'imminente eliminazione delle isole ecologiche e contestualmente per definire le nuove procedure di ritiro dei rifiuti delle attività commerciali operanti nel centro storico di Porto Torres, servite appunto dalle isole ecologiche, l'amministrazione comunale ha infatti organizzato e promosso una riunione, convocata per martedì 29 maggio alle 14.30 nella sala consiglio del Comune, in piazza Umberto I, durante la quale saranno presenti anche i rappresentanti della ditta Ambiente 2.0.



