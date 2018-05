Condividi | Red 16:32 Nella tarda serata di ieri, ad Orani, gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ottana hanno arrestato un 26enne, che ha cercato di forzare un posto di controllo Non si ferma all´alt: 26enne in manette



ORANI - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, per la prevenzione e repressione dei fatti criminosi verificatisi di recente nel territorio provinciale, nella tarda serata di ieri (mercoledì), ad Orani, gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ottana hanno arrestato un 26enne, che ha cercato di forzare un posto di controllo. Uno degli agenti della pattuglia intimava l’alt ad un’autovettura che procedeva nella loro direzione ad alta velocità.



Ma il conducente proseguiva la sua marcia, tentando di investire i poliziotti, ma ne perdeva, pochi metri dopo, il controllo andando ad impattare contro un muro di recinzione di un’abitazione li vicino. Nonostante l’impatto, il conducente, abbandonata l’auto, si dava alla fuga.



Gli agenti di Polizia, riconosciuto il giovane, si mettevano sulle sue tracce rintracciandolo ad Oniferi, a casa di alcuni familiari. Si procedeva all'arresto del 26enne per tentate lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, nel frattempo rinvenuti e sequestrati nella sua autovettura. Oggi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha convalidato l'arresto adottando la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.