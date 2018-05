Condividi | Red 19:11 Domani mattina, l´Aula A della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche ospiterà l´illustrazione del 25esimo Rapporto Crenos sull´economia della Sardegna Rapporto Crenos: presentazione a Cagliari



CAGLIARI - Domani, venerdì 25 maggio, alle 10, nell'Aula A della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell'Università degli studi di Cagliari, in Viale Sant’Ignazio, sarà presentato il 25esimo Rapporto Crenos sull'economia della Sardegna. Il Centro studi diretto da Emanuela Marrocu, in cui lavorano ricercatori dei due atenei sardi, come di consueto, presenterà dati e numeri e proporrà le prime analisi della situazione economica dell'Isola.



La formula dell’incontro si presenta modificata rispetto agli anni scorsi. Dopo l’introduzione di Marrocu ed i saluti del rettore dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo, il Rapporto sarà presentato da Silvia Balia, docente di UniCa e ricercatrice Crenos.



A seguire, si terrà una tavola rotonda coordinata dal caporedattore centrale de “L’Unione Sarda” Giuseppe Deiana, a cui sono stati invitati Rosario Maria Ballatore (Banca d'Italia, sede di Cagliari), Andrea Alessandrini (Nobento), Andrea Gabardo (Accenture), Marco Deiosso (Nausdream), Mario Paffi (Museo delle Maschere mediterranee), Francesco Muntoni (Delphina Hotels & Resorts) ed Antonello Cabras (presidente Fondazione di Sardegna).



