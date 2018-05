Condividi | Red 15:46 L´Associazione culturale Good Vibrations, in collaborazione con Il Baretto di Porto Ferro, presenta il programma della seconda edizione della manifestazione, in programma da sabato 30 giugno a sabato 15 settembre A Porto Ferro il Blue sunset festival



ALGHERO ­- L'Associazione culturale Good Vibrations, in collaborazione con Il Baretto di Porto Ferro, presenta il programma della seconda edizione del “Porto Ferro Blue Sunset festival. Dopo il grande successo della prima edizione, dove si sono esibiti bluesman di rilievo sia nazionale, sia internazionale, dando nuovamente seguito all'idea di un vero e proprio festival in grado di coprire tutto il periodo estivo, a partire da sabato 30 giugno e fino a sabato 15 settembre, e sempre con appuntamenti settimanali, la musica blues inonderà (nel vero senso della parola) con artisti locali, nazionali ed internazionali i tramonti e la natura selvaggia incontaminata della stupenda baia di Porto Ferro, divenuta punto di riferimento non solo per gli abituali frequentatori della splendida spiaggia, ma anche e soprattutto per chi cerca un’offerta turistica alternativa.



Ed è proprio la combinazione di questi due elementi, il blues e la natura, inserita nella cornice del tramonto, che rendono questo festival unico ed inimitabile. Ci sono posti in cui la magia è data dalla musica e poi c'è Porto Ferro, luogo pieno di magia anche nei suoi silenzi, che esplode in una festa di colori e buone vibrazioni quando la sua magia naturale si affianca a quella del ritmo e dell'anima blues, e mentre il sole vorrebbe rimanere anche lui a godere di quell'onda, pian piano ci saluta e ci lascia rapiti da uno scenario spettacolare, senza pensieri, danzante e silenzioso.



Come anticipato, protagonista assoluto sarà il blues, in tutte le sue sfaccettature: dal delta al soul, dal funk al country blues, fino ad arrivare a ciò che ne è derivato e che è il suo figlio più famoso: il rock'n' roll. Molti pensano al blues come ad una musica triste, malinconica, ed in parte lo è, ma non solo, l'aspetto fondamentale di questa espressione artistica è la speranza, la voglia di guardare avanti, la riscossa, questo era quello che cercavano gli schiavi neri quando cantavano nelle piantagioni ed il blues era la loro via di fuga, la loro maniera di evadere da quell'ingiustizia.



Come disse Jimi Hendrix, «Il blues è facile da suonare, ma difficile da provare» ed il festival di Porto Ferro offre ai suoi spettatori l’occasione per provare una forte esperienza blues e non limitarsi soltanto all'ascolto. In altre parole, un’esperienza totalizzante, che permetterà a tutti di spendere qualche ora d’estasi lontani dal fracasso delle città e dall'ossessione dei cellulari sempre accesi. Insomma, oltre ad unica esperienza in musica, anche una buona occasione per socializzare e scambiare due parole e qualche sorriso senza i filtri della tecnologia.



