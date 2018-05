Condividi | Red 15:26 Grazie all’intesa firmata ieri con l’Istituto idrografico, vengono potenziate l’offerta formativa e le attività didattiche e di ricerca. Grazie al lavoro dei ricercatori dell’Ateneo, si sono già svolte lezioni a bordo delle navi, ed il faro di Punta Sardegna è l’avamposto operativo dell´Ateneo nel nord dell’Isola Accordo tra UniCa e Marina militare



CAGLIARI - E’ stato firmato ieri mattina (mercoledì), un accordo quadro tra l’Università degli studi di Cagliari e l’Istituto Idrografico della Marina militare per potenziare l’attività formativa e di ricerca nei settori afferenti l’ambito marino. «Si tratta di una firma importante per il nostro Ateneo – ha detto il prorettore vicario Francesco Mola, che ha siglato l’intesa con il comandante dell’Istituto Idrografico, contrammiraglio Luigi Sinapi – Alcuni nostri docenti e ricercatori lavorano da anni su questi temi. E’ per noi forte la necessità di interagire con le “expertise” degli altri Enti: comporta un abbattimento dei costi e attiva sinergie utilissime per conoscersi reciprocamente e progredire nello sviluppo della nostra società». Al centro dell’intesa le attività di ricerca e gli studi per la valorizzazione di tutto ciò che è legato al mare da un punto di vista scientifico, tecnologico ed ambientale, comprese le sperimentazioni in campo nautico, e l’attività di formazione, con lo svolgimento di tirocini e tesi di laurea. Alla firma, erano presenti anche i docenti Valeria Marina Nurchi (coordinatrice dei corsi di laurea in Scienze naturali ed ambientali) e Sandro Demuro (docente di Geografia fisica e geomorfologia e di morfodinamica e conservazione dei litorali).



L’accordo nasce dalla necessità dell’Istituto Idrografico di aggiornare ed approfondire le conoscenze di carattere tecnico-scientifico, nonché di effettuare studi, ricerche e sperimentazioni, e dall’interesse dell’Ateneo a promuovere iniziative didattiche ed esperienze formative che si possono avvalere della competenza e delle attrezzature dell’Istituto: «Tutto è nato dalla sosta della nostra nave oceanografica Magnaghi nelle acque sarde – ha sottolineato il comandante dell’Istituto - e dalla lezione di cartografia marina svolta a bordo della stessa dal professor Demuro in collaborazione con noi. Dal 1907, la Marina fa formazione attività di ricerca in collaborazione con numerosi enti. Ci teniamo tantissimo, è un aspetto importantissimo della nostra missione». Grazie all’accordo firmato ieri, gli studenti dei corsi di laurea coordinati da Nurchi potranno svolgere attività formative durante la campagne oceanografiche dell’Istituto e potranno essere effettuate campagne di ricerca geomorfologiche e biologico marine congiunte.



«Ho avviato questa interazione in occasione della lezione sulla nave Magnaghi – ha spiegato Demuro - perché in quel momento rappresentava una occasione formidabile per i nostri studenti, che oggi viene inserita in un quadro di sistema: faremo anche ricerca sui dati topografici, ma questo accordo è un'iniziativa davvero importante per numerosi motivi». Oggi, l'interesse è di tutto l'Ateneo (anche di altre discipline, come la bioecologia marina), ma grazie al professor Demuro il Faro di Punta Sardegna, nel territorio di Palau, costituisce oggi l'avamposto operativo dell'Università di Cagliari nel nord dell'Isola (sta di fronte all'isola di Spargi): dopo la ristrutturazione già da qualche tempo viene utilizzato periodicamente per campi scuola ed attività didattiche certamente indimenticabili per gli studenti dell'Università di Cagliari. Oggi è l'unico faro nel Mediterraneo ristrutturato ed utilizzato per la ricerca scientifica e la didattica.