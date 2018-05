Condividi | Red 14:24 Sabato sera, il sito artistico algherese ospiterà il concerto per voce e piano solo della 51enne musicista e scrittrice villacidrese, che presenterà il suo nuovo disco Venuto al mondo: Anna Steri a Casa Manno



ALGHERO – E' tutto pronto per la presentazione del disco “Venuto al mondo”, di Anna Steri. Il concerto per voce e piano solo della 51enne musicista e scrittrice villacidrese è in programma sabato 26 maggio, alle 18.30, nelle sale della Casa Manno, ad Alghero. L'evento, patrocinato del locale Comitato della Società Dante Alighieri ed organizzato con la collaborazione del Centro servizi culturali Unla di Macomer, sarà ad ingresso gratuito.



Steri, vincitrice del prestigioso Premio internazionale di Letteratura Alda Merini–Brunate per la sua raccolta di poesie “Nevralgie affettive” (2017, Cuec Editrice), è diplomata in organo e composizione organistica al Conservatorio di Sassari ed in clavicembalo al Conservatorio di Cagliari. Tra le sue pubblicazioni, i romanzi brevi “L’ultima estate” (Il Grappolo, 2004), “L’incontro” (Edizioni Creativa, 2007) e “Dulcis Jesu” (Edizioni Creativa, 2013).



Ed ancora, il romanzo per ragazzi “Danny Arnott-Il sopravvissuto” (Edizioni Creativa, 2007) ed il romanzo “Terra mare” (Edizioni Creativa, 2011). Nel 2015, ha pubblicato “Versi e autoscatti, raccolta di poesie e autoscatti in bianco e nero”, per Riccardo Condò edizioni. Il disco per voce e piano “Venuto al mondo” segue “Figlia di un Do maggiore”, edito nel 2014.



