ALGHERO - Nuova sede in via Rockefeller n. 65 per la Sinistra Italiana nella città di Alghero. In occasione dell'inaugurazione, prevista venerdì 25 maggio (ore 18.30), il circolo "Ribelle" ospiterà la relazione dell'architetto Sandro Roggio.



Roggio terrà una relazione dal tema: "Il Paesaggio nella Costituzione e nella pianificazione territoriale" con cui approfondirà gli aspetti più controversi del Disegno di Legge Regionale "Disciplina generale per il governo del territorio" adottato dalla Giunta regionale con Del. n.14/4 del 16 marzo 2017, meglio noto come DDL Urbanistica.



