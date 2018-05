Condividi | Red 11:04 Nel fine settimana, il Parco Lu Cantaru, in località La Corte, ha ospitato la Prova unica del Campionato sardo di mountain bike, specialità Downhill. Vittoria per l´olbiese Downhill: vince Gianluca Cara



ALGHERO - Nel fine settimana, il Parco Lu Cantaru, in località La Corte, ha ospitato la Prova unica del Campionato sardo di mountain bike, specialità Downhill. La manifestazione, alla sua terza edizione, organizzata dalla Mistral Dh Alghero, si presentavano circa sessanta atleti provenienti da tutta l’Isola. La partenza si collocava in cima al Parco, a circa 400metri di altezza, un percorso veloce e tecnico, che presenta molti drop, e con una lunghezza complessiva di 1,3chilometri.



Il vincitore della classifica assoluta è l’olbiese Gianluca Cara (Asd Olbia racing team), che strappa il miglior tempo nelle due manche a disposizione. Secondo classificato Alessio Calaresu (Team Squakkaruote Carbonia) e terzo Francesco Di Cesare (Asd Olbia racing team). Per la compagine algherese, il sassarese Costantino Fadda si posizionava al terzo posto nella categorie Master 2, mentre l’algherese Francesco Frau arrivava quinto nella Master 1. Il prossimo appuntamento è con i Campionati italiani Assoluti Gravitalia, sabato 21 e domenica 22 luglio, a Pila, dove parteciperà Fadda.



Ecco tutte le maglie dei campioni sardi di categorie:

Open: Gianluca Cara (Asd Olbia racing team);

Juniores: Enrico Di Cesare (Bike team Demurtas Nuoro);

Allievi: Andrea Graziu (Team Spakkaruote Carbonia);

Esordienti: Gabriele Deiana (Bike team Demurtas Nuoro);

Elite Master: Damiano Porcu (Gs Zema Olbia/Tempio Asd);

Master 1: Samuele Serra (Gs Zema Olbia/Tempio Asd);

Master 2: Emiliano Musselli (Gs Zema Olbia/Tempio Asd);

