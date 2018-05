Condividi | Red 23:05 La studentessa si è aggiudicata il secondo posto nella gara regionale di traduzione latina tra i principali licei della Sardegna L´algherese Mariapiera Manca seconda al Certamen di latino



ALGHERO - Medaglia d'argento per l'algherese Mariapiera Manca, studentessa del Liceo classico "G. Manno", all'annuale Certamen tenutosi nei giorni scorsi ad Olbia. Si tratta di un'importante gara di traduzione dal latino all'italiano, istituita ormai da circa vent'anni dal Liceo Gramsci, in memoria della professoressa Antonietta Sanna e diventato un punto di riferimento per le scuole di tutta l'isola. La giovane traduttrice ha gareggiato su un difficile brano dello storico e biografo romano Cornelio Nepote. A condentersi la palma del vincitore i più promettenti studenti del Canopoleno e l'Azuni di Sassari, l'Asproni di Nuoro, il Dettori di Tempio, il Pintor ed il Dettori di Cagliari, il Gramsci di Olbia e il Manno di Alghero. Per la cronaca la traduzione migliore è risultata quella di Davide Manunta del liceo Gramsci di Olbia, al terzo posto Annamaria Uzzanu del liceo tempiese Dettori.