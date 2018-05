Condividi | Red 21:58 I militari della Guardia di finanza hanno sequestrato 15,7grammi di hashish, 23,6grammi di marijuana ed uno spinello. Dieci persone sono state segnalate alla Prefettura, mentre un uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria Cagliari: proseguono i controlli antidroga



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e delle Tenenze di Iglesias e Muravera, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi. All’aeroporto di Elmas, i finanzieri hanno sequestrato 18grammi di marijuana nei confronti di un 39enne tedesco, successivamente denunciato alla locale Autorità giudiziaria. nel medesimo contesto intervenziale, sono stati sequestrati ulteriori 3grammi di marijuana nei confronti di un altro 39enne tedesco, mentre 5grammi di hashish sono stati sequestrati a carico di un 29enne.



A Cagliari, vicino alla stazione degli autobus, dopo tre diversi controlli, i militari hanno individuato un 16enne in possesso di 0,5grammi di marijuana, un 19enne con 0,5grammi di hashish ed un 26enne cagliaritano in possesso di 4,5grammi di hashish. Sempre a Cagliari, in Largo Carlo Felice, le Fiamme gialle hanno sequestrato 1,2grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata trovata in possesso ad un 22enne cagliaritano. A Quartu Sant’Elena, in Via don Giordi, un 28enne è stato sorpreso con 0,5grammi di hashish.



Al porto di Cagliari, appena sbarcato da una motonave proveniente da Napoli, un 38enne nigeriano è stato trovato in possesso di 0,9grammi di marijuana. sempre vicino alla stazione marittima del capoluogo, i baschi verdi hanno scoperto altre due persone, un 29enne nigeriano (che aveva con se uno spinello confezionato ed 1,3grammi di hashish) ed un 22enne (con 0,4grammi di hashish). Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura. dall'inizio dell'anno sono 159 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia dopo i controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre undici sono state quelle denunciate all'Autorità giudiziaria e tre quelle arrestate.