Porto Torres, Rei: incontro pubblico il 29 maggio

PORTO TORRES - Incontro pubblico per spiegare il Reddito di inclusione sociale. Il Rei è una modalità di intervento rivolta a persone e nuclei familiari in condizione di vulnerabilità sociale, attraverso percorsi mirati di inclusione “attiva” che prevedono una collaborazione diretta ed in rete di tutti gli attori sociali (associazionismo/imprese) ed agenzie educative (in primis la scuola) presenti all’interno del territorio di ambito Plus (Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sorso, Comune di Stintino).



Le imprese, le associazioni che intendono partecipare possono aderire alla manifestazione di interesse pubblicata nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e Scadenze. Attraverso l’adesione, le imprese e le associazioni all’interno dell’ambito Plus offrono la propria disponibilità nell’accogliere i beneficiari, coinvolgendoli in azioni di volontariato all’interno di associazioni o in attività ricreative, formative ed eventualmente di tirocinio lavorativo presso le imprese presenti nel territorio.



La progettazione degli interventi è a cura della equipe multidisciplinare (psicologo, assistente sociale, educatore) presente all'interno dei servizi sociali comunali. Per spiegare agli interessati tutti i dettagli e per dare vita a un confronto condiviso sulle prospettive e sulle modalità operative con le quali dare attuazione alla collaborazione, l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro per il 29 maggio alle ore 16 presso i servizi sociali comunali siti in viale Delle Vigne 5. Per eventuali chiarimenti contattare gli uffici al n°079/5008569 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: tellini.marcello@comune.porto-torres.ss.it.