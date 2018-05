Condividi | M.P. 18:49 Cimiteri comunali chiusi per disinfestazione il 28 maggio e il 4 giugno. Cimiteri a Porto Torres: chiusure per disinfestazione



PORTO TORRES - L'ufficio Ambiente informa che il cimitero di via Balai resterà chiuso al pubblico il 28 maggio per disinfestazione. Il 4 giugno, per le stesse motivazioni, resterà chiuso il cimitero di Ponti Pizzinnu. Commenti PORTO TORRES - L'ufficio Ambiente informa che il cimitero di via Balai resterà chiuso al pubblico il 28 maggio per disinfestazione. Il 4 giugno, per le stesse motivazioni, resterà chiuso il cimitero di Ponti Pizzinnu.