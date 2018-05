Condividi | S.O. 19:00 Ben 123 gioielli visitabili nel weekend del 26/27 maggio in Sardegna, un’altra intensa immersione nel ricchissimo patrimonio materiale e immateriale sardo. Tutti i dettagli e le città coinvolte 26-27 maggio: 123 monumenti aperti



SASSARI - Sono 9 in questo fine settimana in arrivo, i comuni che grazie a Monumenti Aperti apriranno il proprio patrimonio culturale grazie al racconto degli studenti e dei volontari che faranno da guide d’eccezione per l’occasione. Sono 102 i monumenti che verranno aperti il 26 e 27 maggio a Osilo, Ozieri, Ploaghe, Sardara, Selargius, Uras, Villacidro, Villamassargia, e per la prima volta il comune di Terralba.



A questi si aggiungono anche i 16 beni culturali di Bosa, che avrebbe dovuto partecipare al tour isolano nel weekend del 5/6 maggio, ma a causa delle condizioni metereologiche avverse che hanno causato dei problemi locali, è stato data loro la possibilità di posticipare la manifestazione in questo weekend, in modo da permettere agli studenti e volontari del posto di vivere l’esperienza della manifestazione che quest’anno festeggia il suo nono anno dentro il circuito di Monumenti Aperti.



Inoltre, in questo fine settimana, eccezionalmente, apriranno anche i 5 monumentidell'Asinara, perchè nel weekend in cui c'è stata la manifestazione locale a Porto Torres, l'amministrazione comunale, in accordo con le scuole che hanno adottato i monumenti, ha comunicato che, a causa delle possibili forti raffiche di maestrale e le conseguenti probabili condizioni meteomarine avverse previste nel pomeriggio di domenica 13 maggio, l'apertura dei cinque siti dell'Asinara sarebbe stata rinviata per garantire la sicurezza degli studenti e dei volontari, oltre che dei visitatori.