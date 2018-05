Condividi | A.S. 17:35 Così ha disposto la Giunta regionale su proposta dell´assessore Dessena: 880mila euro per la sede di Cagliari, 250mila euro ciascuno vanno ad Alghero, Carbonia Iglesias, Macomer e Oristano Umanitaria, 2mln per servizi culturali



ALGHERO - La Giunta Pigliaru ha programmato le risorse dell’annualita 2018 per il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria e delle relative biblioteche. L’importo complessivo ammonta a 1 milione e 880mila euro. Alla sede di Cagliari sono destinati 880mila euro, mentre 250mila euro ciascuno vanno ad Alghero, Carbonia Iglesias, Macomer e Oristano. Sempre su proposta dell’assessore Dessena, è stato poi deliberato il nulla osta all’approvazione dei bilanci di previsione per competenza e cassa 2018 e di competenza 2019-2020 dell’Ersu di Sassari e del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 dell’Ersu di Cagliari.



