M.V. 18:30 Prezzi alle stelle e turisti delusi: «così le vacanze in Sardegna diventano un lusso» denuncia un turista innamorato dell´Isola che si è visto raddoppiare, nell´arco di un giorno, la tariffa per un trasferimento Porto Torres - Civitavecchia «Grimaldi, si specula sul turismo»



PORTO TORRES - Nuova stagione, vecchie lamentele. Prezzi alle stelle e turisti delusi. Così la Sardegna diventa irraggiungibile per molti turisti a causa dei biglietti inaccessibili per molti vacanzieri, soprattutto in alta stagione.



Le tariffe dei traghetti sono sempre state un ostacolo ma stavolta avevamo trovato un Porto Torres - Civitavecchia a 166 euro con l'auto, a fine agosto, e ci sembrava niente male. L'andata da Livorno a Olbia era allo stesso prezzo circa. Quindi è fatta! Il tempo di avere riconferma per l'alloggio e ci siamo decisi a fissare il traghetto. Sorpresa: in un giorno la Grimaldi Lines ha aumentato la sola tratta di ritorno a 300 euro.



Il racconto arriva direttamente da un turista di Pistoia innamorato della Sardegna che non una mezzi termini per definire la situazione: «La sensazione è che si voglia speculare sul turismo». Una vacanza in Italia non può trasformarsi in un lusso a causa dei trasporti e taglia corto: «dopo un simile comportamento la compagnia in questione da noi non avrà un soldo».



