Crescita digitale, Smart city e nuovo regolamento europeo sul trattamento dati in discussione venerdì mattina, nel Padiglione Mediterraneo della Fiera internazionale della Sardegna, nella sala Piero Tola Sulis, a Cagliari, organizzato dall´Halley Sardegna, con il patrocinio dell'Università degli studi di Cagliari Innovazione digitale: convegno in fiera



CAGLIARI - L'Halley Sardegna, con il patrocinio del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università degli studi di Cagliari e dell'Assessorato regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione, con la collaborazione dell'Assessorato comunale Innovazione tecnologica, comunicazione e decoro urbano organizza per venerdì 25 maggio, dalle 9 alle 13.30, nel Padiglione Mediterraneo della Fiera internazionale della Sardegna, sala Piero Tola Sulis, a Cagliari, il convegno regionale gratuito dal titolo “Innovazione digitale”, per discutere di Divario digitale e della strategia dell’Agenda digitale della Regione Sardegna in rapporto al Piano triennale Ict della Pubblica amministrazione; cloud e Smart city; sicurezza informatica; Gdpr, nuovo regolamento europeo, che entra in vigore proprio venerdì.



Al convegno interverranno Antonello Pellegrino (Direzione generale degli Affari generali e Società dell'Informazione della Regione Sardegna), Pierangelo Lucio Orofino (Servizio Innovazione tecnologica e sistemi informativi del Comune di Cagliari), Daniele Giuso e Massimo Farina (Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell'Università di Cagliari), Massimo Pittau (Divisione FormaMentis digitale di Halley Sardegna e per l'Academy Cisco). Il convegno è rivolto a tutte le tipologie di Amministrazioni pubbliche, ai consorzi, alle società partecipate, alle aziende private ed ai professionisti (ingegneri ed avvocati).



Gli argomenti trattati saranno di interesse specifico per segretari comunali, responsabili di settore, responsabili informatici, uffici legali, dirigenti ed amministratori. Attualmente, sono iscritti oltre duecento partecipanti tra Pubbliche amministrazioni (Comuni, Unioni di Comuni, Enti regionali e Sanità pubblica), società partecipate, aziende private e professionisti. I lavori si apriranno con i saluti dell'Halley Sardegna e dell'assessore comunale all'Innovazione tecnologica Claudia Medda.



