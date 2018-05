Condividi | Red 17:41 Lunedì sera, nella Sala conferenze al secondo piano, è in programma un incontro sul Piano urbano del traffico, organizzato dalla Confcommercio territoriale di Alghero e dalla Confartigianato Alghero Piano del Traffico: Incontro al Quarter



ALGHERO – Put in primo piano. Lunedì 28 maggio, dalle 20, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, è in programma un incontro sul Piano urbano del traffico cittadino, attualmente in fase di definizione. L'incontro, organizzato dalla Confcommercio territoriale di Alghero e dalla Confartigianato Alghero, è pubblico ed è pertanto aperto alla partecipazione di imprese, cittadini e stampa.