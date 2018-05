Condividi | A.B. 14:38 La denuncia di Michele Pais: La mancata approvazione del Bilancio consuntivo nel termine, fissato dalla legge nel 30 aprile, produce l’attivazione della procedura prevista dall’art.141 comma2 del Tuel «Manca il rendiconto, comune a rischio»



ALGHERO - «Il Comune di Alghero è a serio rischio di commissariamento. Infatti la mancata approvazione del Bilancio consuntivo nel termine, fissato dalla legge nel 30 aprile, produce l’attivazione della procedura prevista dall’art.141 comma2 del Tuel, secondo cui la Regione, decorso un ulteriore termine di venti giorni, nomina un commissario e scioglie il Consiglio comunale». L'allarme arriva da Michele Pais, il leader dell'opposizione ormai in rotta di collesione con Forza Italia e pronto ad annunciare il suo ingresso nella lega.



«E’ sbalorditiva - dice - la superficialità con cui questa Amministrazione, che ha potenziato il numero dei dirigenti, ridefinito la Macro e Microstruttura comunale, non abbia non solo convocato la Commissione competente ed il Consiglio comunale per l’approvazione dell’importante documento contabile, ma non ne abbia ancora predisposto lo schema, ne approvato il medesimo quantomeno in Giunta, esponendo, così, la città ad un serio rischio di commissariamento».



