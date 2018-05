Condividi | Red 13:07 Con la presentazione ufficiale di sabato nella sala “Franco di Suni” dell’Aci di Sassari, ha preso il via ufficialmente il 24esimo Trofeo Riviera del corallo, valido come quinto Memorial Antonio Bellu e quarto Memorial Sergio Farris, gara di slalom in salita in calendario domenica sui tornanti dell’Alghero-Scala Piccada Il Riviera del corallo scalda i motori



ALGHERO - Con la presentazione ufficiale di sabato nella sala “Franco di Suni” dell’Aci di Sassari, ha preso il via ufficialmente il 24esimo Trofeo Riviera del corallo, valido come quinto Memorial Antonio Bellu e quarto Memorial Sergio Farris, gara di slalom in salita in calendario domenica 27 maggio sui tornanti della Strada statale 292, l’Alghero-Scala Piccada. A parlare dell’appuntamento il presidente del Team Alghero corse Tore Bellu, il presidente dell’Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il direttore di gara Mario Guazzi.



Un appuntamento molto importante per il Team Alghero corse, che organizza l’evento con l’Aci di Sassari, in collaborazione con il Comune di Alghero, con la Fondazione Alghero e con il club “Il Volante di Sassari”. «Siamo pronti per questa nuova edizione della nostra gara di casa - ha dichiarato Bellu - Ci fa piacere che alla gara non si iscrivano solo piloti sardi, ma compaiano negli elenchi anche alcuni piloti che arrivano dal Continente. Questo ci fa capire il fascino che l’Alghero-Scala Piccada racchiude. Ed è proprio per questo - ha proseguito il presidente del Tac - che vogliamo riportare la manifestazione ai fasti di un tempo come prova di Campionato italiano». La gara comprende le giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio. Sabato sono in programma le verifiche sportive, dalle 14.30 alle 19, e le verifiche tecniche, dalle 15 alle 20.30, nella sede dell’Autoricambi Pani.



Domenica, via alla gara alle 10. In programma quattro manches (una di ricognizione e tre cronometrate) sul percorso, lungo 4chilometri (partenza al chilometro4,190 ed arrivo in località La Siesta, dove sarà allestito il Parco chiuso), sarà intervallato da sedici postazioni o chicane, composte da cinque-sei barriere di birilli ogni 200metri di rettilineo. Lungo il tracciato, saranno presenti commissari di gara, ambulanze, carri attrezzi in sosta alla partenza ed all'arrivo. L'orario di chiusura del tracciato è previsto per le 8 e fino alle 16 al chilometro2,400, dopo la zona di Vessus-Bonaria. La giornata di gara prevede, alle 9.30, sfilata di auto storiche, in collaborazione con il club il Volante di Sassari. L'organizzazione invita quanti possedessero un'auto storica e volessero partecipare alla sfilata, di presentarsi il sabato alle verifiche tecniche dove riceveranno l'ok e tutte le informazioni per poter prendere parte alla manifestazione. Una piccola parentesi che riguarda Valentina Fadda, unica pilota donna ad aver partecipato anche allo Slalom del Villanova e la cui presenza era prevista anche all'Alghero-Scala Piccada, purtroppo non potrà essere presente. Al termine della gara si svolgeranno le premiazioni, che quest'anno si terranno all'Hotel Calabona, intorno alle 17.