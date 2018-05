Condividi | Red 13:38 Ieri sera, la massima assise cittadina ha approvato a maggioranza prima il rendiconto della gestione 2017, poi l´istituzione dell´imposta di soggiorno e l´approvazione del relativo regolamento Ok all´imposta di soggiorno a Sassari



SASSARI – Due gli argomenti discussi ieri sera (martedì), nel corso della seduta del Consiglio comunale di Sassari, ed entrambi approvati a maggioranza. Prima si è discussa e votata l'approvazione del rendiconto della gestione 2017.



Poi, la discussione si è spostata sull'istituzione dell'imposta di soggiorno e sull'approvazione del relativo regolamento. Dallo scorso anno, gli Enti hanno la facoltà di applicare l’imposta e possono istituire o rimodula.



Visto che il Comune di Sassari rientra tra gli Enti che hanno facoltà di istituire l'imposta, in quanto capoluogo di Provincia, e sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, si è ritenuto di istituire l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno. L'imposta si applicherà dal primo gennaio 2019.