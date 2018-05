Condividi | Red 11:18 Si è svolta domenica la quinta prova del Campionato sardo di motocross Asi, organizzato dal motoclub Portoferro. Ai cancelletti di partenza ottantaquattro piloti, distribuiti nelle varie categorie che, agguerriti più che mai, si sono dati battaglia nel bellissimo tracciato inaugurato per l´occasione Motocross: spettacolo nella Mx Fertilia



ALGHERO - Si è svolta domenica la quinta prova del Campionato sardo di motocross Asi, sulla pista “Mx Fertilia”, organizzato dal motoclub Portoferro. Ai cancelletti di partenza ottantaquattro piloti, distribuiti nelle varie categorie che, agguerriti più che mai, si sono dati battaglia nel bellissimo tracciato inaugurato per l'occasione.



Le categorie 65cc ed Expert Mx 1 vanno ai piloti di casa Cristian Salvatore e Marco Barria. Le altre categorie se le aggiudicano Manolo Pinna Manolo (Mtc Serrenti) per la categoria 85cc, Kevin Pinna (Mtc Serrenti) per la categoria 125cc under (sotto i quarant'anni), Mariano Pinna (Mtc Baccalamanza) per la categoria 125 over (sopra i quarant'anni).



Ed ancora, Nicolò Satta (Mtc No whip) per la categoria Esordienti, Matteo Saglimbene (Mtc No whip) per la categoria Sport e Kevin Pinna (Mtc Serrenti) per la categoria Expert Mx2. Gli organizzatori, capitanati dal determinato presidente Claudio Chessa, hanno organizzato l'evento con un'attenzione particolare ai dettagli, dando così il massimo risalto allo spettacolo sportivo ed alla festa per l'inaugurazione dell'impianto sportivo.