Tennis: Tc Alghero ancora protagonista



ALGHERO – Prosegue la positiva stagione del Tc Alghero nei campionati regionali di tennis a squadre. Nella serie D1 maschile, gli algheresi hanno sbancato per 1-5 i campi del Tc Carbonia, chiudendo imbattuti in testa al girone.



Altro successo in trasferta, 0-3, nella D4 maschile, contro il Tc Badesi. Sconfitta casalinga, invece, contro l'Accademia Sassari, per 1-2.



Nei campionati giovanili, doppia vittoria del Tc Alghero in semifinale: 0-2 in casa del Tc Porto Torres, nell'Under 16 femminile, e 2-0 in casa, sulla Torres tennis. Le finali regionali sono in programma domenica 26 maggio.



