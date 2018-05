Condividi | Mariangela Pala 23:56 Un gattino di appena due mesi e mezzo è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco dopo un’ora di tentativi per farlo uscire fuori dal nascondiglio pericoloso dove aveva cercato riparo Porto Torres: salvato micio nascosto tra le ruote di un bus



PORTO TORRES - Si era infilato tra le ruote di un pullman con il pericolo di restare schiacciato. Un gattino di appena due mesi e mezzo è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco dopo un’ora di tentativi per farlo uscire fuori dal nascondiglio pericoloso dove aveva cercato riparo. Il piccolo felino si era rifugiato tra le ruote quando l’autobus si trovava in sosta nella fermata di via Mare.



Lì era stato avvistato da alcuni passeggeri che avevano tentato di evitare che il micio, in un maldestro tentativo di fuga, rischiasse di essere investito da altre auto in transito. Dopo la partenza del pullman in direzione verso Sassari, il forte miagolio del gatto aveva costretto l’autista a fermare il mezzo subito dopo, proprio nell’incrocio tra via Ettore Sacchi e viale Delle Vigne - di fronte il distributore di benzina - e chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il gattino dai giunti delle ruote. Un intervento di soccorso che ha impegnato per oltre un’ora un’intera squadra di pompieri coordinata dal caposquadra Giuseppe Angioni, in una zona nell’ora di punta - intorno mezzogiorno – con un elevato traffico veicolare.



