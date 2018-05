Condividi | Red 10:38 Gavino e Monica sono stati convocati in Nazionale per rappresentare il Judo Kata al Kata european judo championships, centrando il secondo posto in Slovenia, nel Koshiki no kata Judo: argento europeo per i maestri Piredda



