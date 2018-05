Condividi | Red 9:36 Dopo una prima parte di stagione non troppo fortunata, il forte atleta algherese all’appuntamento più importante, la prova unica di Campionato sardo, si prende di forza la maglia di campione isolano vincendo la categoria Master 2, nella specialità Cross country AlgheroBike: Stefano Piras campione sardo



ALGHERO – Stefano Piras campione sardo. Dopo una prima parte di stagione non troppo fortunata, il forte atleta dell’AlgheroBike all’appuntamento più importante, la prova unica di Campionato sardo, si prende di forza la maglia di campione isolano vincendo la sua categoria. Grande giornata di mountain bike e di sport domenica, a Monastir, dove si assegnavano le maglie di campioni sardi 2018 nelle varie categorie, specialità Cross country. Logistica ed organizzazione percorso nel Parco di Santa Lucia a cura della Sc Cagliari coordinata dal presidente Ignazio Boi. La giornata si presentava in ottime condizioni ed il percorso molto vario e selettivo a causa del terreno sdrucciolevole, singletreck si alternavano a passaggi spettacolari con strappi brevi nella prima parte e salite più lunghe nella seconda parte. Per poi arrivare alla fine del percorso con discesone da fare a tutta e rettilineo finale con ingresso in pineta dove era posto l’arrivo.



Nell'occasione, c’era in combinata anche la seconda prova del campionato Giovanissimi, con un minicircuito molto divertente. Ai nastri di partenza oltre duecento presenze con tutti i migliori bikers sardi suddivisi nelle varie categorie. Prima il via delle categorie giovani, poi spazio ai master. E qua, da incorniciare la prestazione di Stefano Piras nella categoria Master 2, da subito in lotta con il suo diretto avversario nei primi dei quattro giri da effettuare, a quasi metà del secondo giro, mentre si lottava per la prima posizione un brutto incidente metteva fuori gioco il suo diretto avversario, Piras balzava in testa e poteva cosi gestire tutta la seconda parte di gara e poter chiudere in bellezza conquistato la tanto ambita e prestigiosa maglia. In gara nella Master 5 il presidente Luciano Catogno, in lotta per la terza posizione per quasi tutta la gara doveva lasciar spazio nel finale ai più forti avversari chiudendo la prestazione in quinta piazza.



Elogi e complimenti per Stefano Piras, un ragazzo semplice, ma alquanto determinato quando arriva il momento clou della stagione con gli appuntamenti più importanti. A lui i complimenti in primis dal presidente, suo grande tifoso, e da tutta l’AlgheroBike. Prossimo appuntamento importante domenica 17 giugno, all’Argentiera, dove verrano assegnate le maglie del Campionato sardo, specialità Marathon, sulla lunga distanza.



