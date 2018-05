Condividi | Red 22:39 Nei giorni scorsi, una volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tortolì è intervenuta vicino ad un supermercato della zona per porre fine ad una situazione di disturbo della quiete pubblica procurata da uno straniero, in evidente stato di ubriachezza molesta Tortolì: romeno disturba la quiete pubblica



TORTOLI’ - Nei giorni scorsi, una volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tortolì è intervenuta vicino ad un supermercato della zona per porre fine ad una situazione di disturbo della quiete pubblica procurata da un cittadino romeno, in evidente stato di ubriachezza molesta. Nell’occasione, l'uomo importunava gli ignari clienti dell’esercizio commerciale, pretendendo da loro il pagamento di generi alimentari.



I poliziotti, tempestivamente intervenuti sul posto, hanno trovato l'individuo disteso su una panca collocata davanti l'ingresso del supermercato, circondato da diverse lattine di birra e di vino, già consumate. Raccolte le testimonianze dei clienti e del personale impiegato, i poliziotti hanno fermato il romeno, che nel frattempo aveva sottratto altri generi di consumo, non pagandoli, e per questo motivo lo hanno condotto in Commissariato per l'identificazione, essendosi rifiutato anche di fornire le proprie generalità. Da qui, il deferimento all'Autorità giudiziaria, oltre che per furto, anche per rifiuto di fornire i propri dati identificativi.