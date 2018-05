Condividi | M.P. 18:18 Grande partecipazione alle celebrazioni e agli eventi speciali per i festeggiamenti dedicati ai Martiri Turritani Festha Manna: successo di tradizioni e spettacoli



PORTO TORRES - La Festha Manna come simbolo di valori comuni e di un rinnovato senso di unità attraverso la grande partecipazione popolare. La devozione per i Santi Martiri Turritani è solida e coinvolgente: nel fine settimana migliaia di persone hanno compiuto i rituali e i pellegrinaggi verso i luoghi simbolo del martirio di Gavino, Proto e Gianuario, la caratteristica chiesa di Balai Vicino e la maestosa Basilica di San Gavino. Tanto interesse anche per gli eventi della tradizione, per il folk e per gli appuntamenti di intrattenimento. Un connubio tra sacro e profano che contribuisce a far crescere l'attrattività di una festa apprezzata anche ben al di fuori del territorio turritano.



«San Gavino è presente nella storia del nostro territorio e nei simboli. La Festha Manna non è solo una festa patronale cittadina – sottolinea il sindaco Sean Wheeler – ma un appuntamento che ha radici profonde in tutta l'Isola e non solo. Quest'anno la sua importanza è stata resa ancora più esplicita dalla partecipazione, per la prima volta, dell'Arcivescovo Gianfranco Saba e del Rettore Massimo Carpinelli al pellegrinaggio notturno. Un cammino che ha coinvolto centinaia di persone». Ai pellegrinaggi e alla Processione di Pentecoste che ha riaccompagnato i simulacri in basilica hanno preso parte migliaia di persone.



A causa delle cattive condizioni meteo non si è potuta svolgere la processione del lunedì con il Santissimo Sacramento, che prevedeva anche la benedizione del mare. Per quanto riguarda gli spettacoli, sono state apprezzate le esibizioni di Carovana Folk, Migone, Baz e Cordas et Cannas, mentre la pioggia non ha consentito lo svolgimento del concerto dei Rock Tales. «Non è mai semplice coordinare le operazioni organizzative della Festha Manna, ma siamo soddisfatti del lavoro svolto. Quest'anno, anche grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna – aggiunge l'assessora alla Cultura, Alessandra Vetrano – siamo riusciti a conservare le iniziative legate alla tradizione, alla cultura della terra e del mare, al folk e alle rappresentazioni con i bellissimi abiti dei paesi uniti dal culto per San Gavino».



